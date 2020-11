Po závěrečném hvizdu ale popadaly na palubovku jak podzimní listí. Maďarky se nedaly a v divokém zápase nakonec vyhrály v posledních vteřinách 42:41. „Byly činnostich, ve kterých jsme vyhořeli,“ mrzelo domácího trenéra Jiřího Tancoše.

Upozorňoval jste na kvalitu maďarské ligy a ukázalo se to. Vác v Mostě předvedl skvělý útok, málo technických chyb.

Ano, jsou technicky skvěle vybavené, měly tam jednu střeleckou spojku z dálky, jinak vše to bylo více méně souboje jedna na jednu. My jsme bohužel v těchto činnostech vyhořeli.

Co to pro vás znamená? Evropská liga byl sezonní cíl?

Byl to cíl, který jsme nesplnili. Je nám to všem moc líto. Teď je důležité se koncentrovat na zbytek sezony, máme další cíle. Je to těžké, myslím, že tohle zůstane dlouho v našich hlavách.

Mohl se v tom ukázat i ten fakt, že jste nehráli těžké zápasy, zatímco Vác měl ligu rozjetou?

Určitě se to mohlo nějakým způsobem projevit a vyhranost byla na straně Maďarek. Hlavně to sebevědomí od začátku bylo na nich vidět. My jsme se trápili jak v obraně, tak v útoku. Mám pocit, že do dvanácté nebo třinácté minuty jsme dali snad jen čtyři branky a dvanáct jsme jich dostali. Osobní obranou jsme se pak vrátili do zápasu. Věřil jsem, že ve druhém poločas už Vác nebude mít tolik sil a se zónovou obranou to bude vycházet. Vycházelo to patnáct minut a pak bohužel i nám došly síly.

Je to komplikace i v tom, že se hráčky teď nebudou posouvat dále díky mezinárodním zkušenostem?

Bohužel je to tak. To je hlavní důvod, protože teď takovou konfrontaci s těmito týmy mít nebudeme. Musíme zkrátka bojovat dál a doufat, že kvalitní zápasy odehrajeme i v naší MOL lize, což si myslím, že pár kvalitních zápasů bude. A pak se bohužel už připravovat na novou sezonu v evropských pohárech.

Milé gesto fanoušků: Jsme s vámi

Zdroj: DHK Baník Most

Sympatické gesto si připravili pro mostecké házenkářky jejich fanoušci. Příznivci andělských barev nemohli kvůli vládním nařízením o koronaviru sledovat zápas kvalifikace Evropské ligy ve sportovní hale, tak alespoň na svých místech roztáhli transparenty, aby svým hráčkám ukázali, že jsou stále s nimi. Dramatické střetnutí pak fandové mostecké házené sledovali v sobotu večer na televizním kanálu Sport2. Radost nakonec neměli. Viděli sice dechberoucí duel, ale s porážkou Mostu od maďarského Vácu 42:41.