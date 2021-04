Už začátkem dubna čekají jeho partu hned tři těžká utkání za sebou. Na domácí palubovce přivítají Michalovce (4. dubna), Porubu (7. dubna) a Prešov (10. dubna). Kouč ví, že to bude fofr.

Jak se v těchto nezvyklých dnech cítíte?

Je to hodně nepříjemný, od loňského března je příprava narušená. Když už se konečně dostaneme do rytmu, přijde stopka…

Je vidět, že vás ta situace nenechává v klidu.

Kondičně to celý rok zvládáme, holky trénovaly a trénují poctivě, ale logicky se nás opatření dotýkají a pátý restart znát být musí. Jsme často mimo halu, což je s házenou o to složitější. Počítal jsem to a za rok jsme přišli o 150 dnů. První covid pauza dva měsíce, dovolený, pauza, karantény. Je to strašné…

Problémy mají i jinde, je to alespoň trochu útěcha?

Uvidíme, jak se to na kom podepíše. Záleží i na cílech! My máme ty nejvyšší a musíme být připravení, uspět. Je na nás tlak, proto je ta situace jiná než u ostatních.

Naposledy vám vypadlo třináct lidí, jaká je situace teď?

Po té karanténě jsme měli první náběhový týden. Zjišťovali jsme individuální stav, hráčky podstoupily různá vyšetření. Naštěstí se zdá, že jsou v pohodě a bez dalších zdravotních komplikací.

Poslední dny jedete naplno?

Druhý týden se trénovalo na 80 procent intenzity a věnovali jsme už i herním činnostem. Kromě dvou hráček jsem připravení do náročného programu nastoupit.

Pár dní vám ještě zbývá…

Tento týden už je stoprocentně nastaven podle zvyků. Hráli jsme modelový zápas mezi sebou a budeme se snažit pilovat obranné a útočné akce. Hlavně, ať už jsme všichni zdraví a můžeme to dohrát. Snažíme se před zápasem s Michalovcemi dostat do nějaké ideální formy. Samozřejmě to ještě hned nebude ideální…