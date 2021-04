„První kategorie s názvem push and pull, což je kategorie složená z bench pressu a mrtvého tahu. Tam jsem v nabité konkurenci úspěšně zapsal 192,5 kilogramu na bench press a 280 kg v mrtvém tahu, kdy bylo hezky zatáhnuto i 300 kg, ovšem rozhodčí byli tentokrát opravdu přísní a pokus neuznali. Nicméně výkon byl dostačující na zlatou medaili a já spokojený s tímto úspěchem,“ řekl Mosteckému deníku Petr Pastýřík. První den a první zlato.

Mostecký strongman Petr Pastýřík na MS.Zdroj: archiv P. Pastýříka

„Druhý den měl čekal jen bench press, kdy jsem si ještě před pokusy něco namohl na levém prsním úponu a nevěděl, zda-li budu schopen nastoupit do závodu,“ popisuje Pastýřík. Jenže vidina úspěchu smazala bolest. Nebyl by to on, kdyby to vzdal. „Šel jsem do toho s rizikem, že sval utrhnu. No neutrhnul, bolest nesnesitelná, ale já posledním pokusem na svou oblíbenou písničku, kterou máme s mou nejmilejší nejradši zvedl bezkonkurenčních 250 kilo a kategorii vyhrál a bral druhé zlato,“ dokreslil mostecký pořízek. Co teď? Bude mít motivaci ještě do dalších bojů? Vše už dokázal.

„Sám nevím, motivace je stále. Jsem velice sebekritický a vždy najdu hromady věcí na závodě a výkonu, co zlepšit. Nikdy nebudu spokojený a jen díky tomu mám sice pomalý, ale stálý progres ve výkonu,“ řekl Petr Pastýřík. Nezapomněl ani na poděkování. „Poděkovat bych chtěl sparingum na místě a zároveň přátelům, bratrům Vášovcům aliaz PowerBrothers za podporu a pogratulovat k prvnímu a druhému místu, což je pro ně neuvěřitelný úspěch. Mám z nich radost.“