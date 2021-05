„Poprvé jsme nepodaly dobrý výkon. V Porubě nám nefungovala obrana a udělaly jsme plno technických chyb. Druhý zápas bych zhodnotila určitě lépe, sice nám vstup do utkání nevyšel, ale nevzdaly jsme se a makaly dál,“ popisuje Adéla Stříšková a pokračuje:

„V útoku se nám už v prvním poločase začalo více dařit, obranu jsme měly tvrdou, takže to z naší strany bylo výrazně lepší. Musím ale říct, že semifinále pro nás bylo velmi náročné, možná víc než jsme čekaly. Ale jsme moc rád, že se nám podařilo postoupit do finále. Nemáme se vůbec na co šetřit a položíme tam i život, když to bude potřeba,“ řekla rezolutně Stříšková, která teď relax stráví ve společnosti svého psího parťáka Leona.