Dva z nich – šprtec a táhlový hokej - se konaly přímo v SVČ Most, air-hockeyové zápasy pak mostečtí sehráli při návštěvě pražského zábavního centra Majalandu. V táhlovém hokeji Chemoplast a v air-hockeyi byl nejlepší Oliver Čermák, ve šprtci pak Ondřej Matura. Zpestřením programu byla kromě Majalandu také exkurze na fotbalovém stadionu prvoligového FK Teplice.

Dalším šprtcovým turnajem s mosteckou účastí byl RS Borovina Open, který byl součástí soustředění klubu Gunners Břeclav. Na jižní Moravu se vypravili Jozef a Jan Matuščínovi. Do pořadí nejlepších ale nepromluvili. Zvítězil Jan Hron z Dragons Modřice.

Na začátku léta se také v Litvínově odehrál finálový turnaj 22. ročníku Mostecké NHL, soutěže, která na šprtcových stolech napodobuje slavnou hokejovou ligu. Podobných lig jsou po republice desítky. V Mostecké NHL letos zvítězil Ondřej Müller s týmem Buffalo Sabres.

Šprtec si může i během prázdnin zahrát úplně každý. Každou středu od 18 hodin se ve Středisku volného času Most hrají otevřené turnaje Letní ligy SVČ Most.

STOLNÍ HOKEJ - VÝSLEDKY

· Letní pohár SVČ Most – billiard-hockey šprtec – Český pohár Expres – 1. Ondřej Matura (SVČ Most), 2. Marek Těšitel, 3. Jan Matuščín (oba BHC StarColor Most), atd.

· Letní pohár SVČ Most – táhlový hokej Chemoplast – Český pohár, kat. „B“ – 1. Oliver Čermák, 2. Jan Krmenčík, 3. Dalibor Sem (všichni Most), atd.

· Prague Cup – air-hockey – Český pohár, kat. „C“ – 1. Oliver Čermák, 2. Ondřej Matura, 3. Matyáš Vaníček (všichni SVČ Most)

· RS Borovina Open – billiard-hockey šprtec – Český pohár ČP12 – 1. Jan Hron (Dragons Modřice), 2. Jan Doležal, 3. Adam Kuráň (oba Gunners Břeclav), …, 10. Jan Matuščín (BHC StarColor Most), 24. Jozef Matuščín (BHC Most

