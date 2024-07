Zdroj: Autodrom Most

Diváci byli svědky vynikajících výkonů a jedním z vrcholů víkendu se stal i nový traťový rekord, který stanovil současný lídr šampionátu, turecký jezdec Toprak Razgatlioglu. Během víkendu dominoval v obou hlavních závodech i v nedělním sprintovém superpole race, kde zajel nový oficiální traťový rekord s časem 1'31.180 min. Razgatlioglu dosáhl 10 vítězství v řadě a připsal si své 50. vítězství v šampionátu WorldSBK.

Nejen zahraniční jezdci, ale i čeští závodníci si vedli dobře. Ondřej Vostatek v kategorii šestistovek skončil v nedělním závodě na dvanáctém místě a připsal si body do celkového hodnocení. Dalším českým jezdcem, který si oproti sobotnímu závodu polepšil o jednu příčku, byl Filip Feigl, který skončil na 20. místě.

V kategorii třístovek se Danielu Turečkovi kvůli technickým problémům nepodařilo závod dokončit, zatímco nejmladší jezdec šampionátu Filip Novotný dojel sedmnáctý a vyrovnal tak svůj dosavadní nejlepší výsledek v první sezóně.

Organizátoři jsou s víkendem velmi spokojeni. „Do WorldSBK jsme šli s cílem vybudovat tradici a to se nám daří. Důkazem je vzrůstající návštěvnost a spokojení diváci, kteří se k nám vrací. Ale také samotný koncept šampionátu je velmi divácky atraktivní a fanoušci mohou závody sledovat ve velmi těsném kontaktu s jezdci, což jinde nenajdete. S promotérem jednáme o prodloužení kontaktu, zájem je na obou stranách. Vše je tedy na dobré cestě, ale na oficiální oznámení si fanoušci ještě musí počkat,“ uvedl Josef Zajíček, předseda představenstva Autodrom Most a člen Automotoklub Most v AČR.

Podobně pozitivně hodnotí mostecké závody i promotér. "Od návratu WorldSBK do České republiky v roce 2021 vyústila naše spolupráce s Autodromem Most ve velmi populární a úspěšnou akci. O jejím úspěchu svědčí každoročně rostoucí návštěvnost. Most je pro WorldSBK vynikajícím hostitelem, který nabízí napínavé dění na trati a jedinečný zážitek pro fanoušky. Těšíme se, že na úspěch těchto prvních čtyř ročníků budeme moci navázat i v dalších letech,“ zhodnotil uplynulý víkend a celkovou spolupráci Gregorio Lavilla, výkonný ředitel WorldSBK.

close info Zdroj: Autodrom Most zoom_in Diváci byli v Mostě svědky vynikajících výkonů a jedním z vrcholů víkendu se stal i nový traťový rekord.

Nedělní závody přilákaly i prezidenta České republiky Petra Pavla, který dorazil mezi fanoušky na vlastním motocyklu, odstartoval jeden ze závodů a předal trofej vítězi hlavního závodu.

