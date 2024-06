Když plavec Tobias Student slavil na olympiádě dětí a mládeže první zlaté úspěchy, tak za ním přišel moderátor a dal mu mikrofon před pusu: „Chtěl bych moc poděkovat rodičům a zdravím maminku,“ řekl talentovaný mostecký plavec, v současnosti držitel šesti zlatých medailí z mládežnické olympiády, která teď probíhá v Českých Budějovicích.

Olympiáda dětí a mládeže - Tobias Student a Pavla Komínková, která má na kontě zlato a stříbro. | Foto: Statutární město Most

Tobík, jak ho láskyplně rodiče oslovují, se narodil v roce 2010 a je reprezentantem chomutovské Slávie. Obdivuje legendárního amerického plavce Michaela Phelpse, o kterém se říkalo, že když je v bazénu, tak už se plave jen o druhé místo. Tobias Student ho zdárně následuje. Zlaté medaile z Budějovic vyplaval na 800m kraul, 200m motýl, 200m kraul, 200m polohový závod, štafeta 4x50m kraul muži, 4x50m polohově muži. Před sebou má ještě 400m kraul a 400m polohový závod.

Nemohl si formu načasovat lépe. Na hry odjížděl jako trojnásobný mistr republiky, když před pár týdny sklízel úspěchy v Olomouci. Rodiče Ivana a Martin Studentovi samozřejmě šampiona sledují. Doma má neskutečnou sbírku medailí. „Prostor pro medaile jsme museli přistavět do jiné místnosti, vážně už to nebylo kam dávat. Ale nám to nevadí,“ směje se tatínek Martin Student, jinak i Tobiasův trenér a sám sportovec, bývalý úspěšný triatlonista.

Bývalá profesionální basketbalistka se vrátila do Mostu motivovat děti ke sportu

Co je vůbec mladíček Tobias zač? Kluk, který se zřejmě narodil se žábry. Možná měl být rychlou rybou, ale v poslední chvíli si to pán bůh rozmyslel. Dobře rozmyslel! Už před lety musel rodiče přemlouvat, když nemocný chtěl startovat na Velké ceně města Mostu. Hlavní cena byly sportovní hodinky. Z peřin skočil do bazénu, vyhrál a šel se znovu potit. Tohle dokonale ilustruje jeho plaveckou vášeň, i když v začátcích ji neměl…

Dva roky starý snímek a Tobias Student ve svém pokojíčku se sbírkou medailí.Zdroj: Deník/Václav Veverka

„Začínal jsem jako hokejista, ale to mě přestalo bavit, protože bylo léto a my jsme netrénovali. Řekl jsem to rodičům a ségra, která taky plave, tak mě k plavání zatáhla. Měl jsem výhodu, že jsem uměl plavat od tří let. Nejdříve jsem v Mostě tréninky strašně flákal – dělal jsem, že je mi špatně, ulejval se. Tak jsem zase přestoupil na hokej a pak zpět na plavání. Tehdy už mě to chytlo, začal jsem se zlepšovat a byla to bomba a drží se mě to dodnes,“ řekl před dvěma lety Tobias Student v rozhovoru pro Mostecký deník.

Dnes už tréninky nefláká, naopak zlepšuje se závod od závodu. Roste v Mostě naděje na velké olympijské hry?

Mostecké jezero finišuje přípravy na Olympijský festival. Vzniká unikátní molo