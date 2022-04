Pavel Girga se po závodní pauze postavil na startovní pole a z důvodu přetrvávajícího zranění ramene startoval pouze v kategorii Dřep raw do 90 kilogramů. Zde se mu podařilo zapsat až na třetí pokus velice lehkých 240 kilogramů. „Je škoda, že rozhodčí byli v tomto případě neoblomní a velice přísní a Pavlovi pokus uznali až napotřetí, protože věřím, že by se podařilo zapsat i mnohem více, ale o to je větší motivace do dalších bojů. Tento pokus stačil na krásné druhé místo v kategorii Muži open do 90 kg a Pavel ještě brzy ukáže svou sílu nejen v dřepu, ale především v tlakových disciplínách,“ hodnotil svého parťáka Petr Pastýřík.

Petr Pastýřík s přítelkyní Renátou na závodech na Slovensku.Zdroj: archiv P. Pastýříka

Pastýřík se první den závodu ukázal v kategorii Dřep muži do 125 kg, kde se mu podařilo vyhrát v kategorii i napříč všemi kategoriemi s váhou o hmotnosti 300 kilogramů. „Byla velice snad pokořena a je škoda, že to bylo až třetím pokusem. Myslím, že je to další důležitý milník k dalším bojům,“ popsal mostecký silák, který následně v kategorii Trojboj muži do 125 kg obsadil třetí místo s výkony 300 kg dřep, 187,5 kg bench press a 285 kg mrtvý tah. „Čísla to nebyla vysoká a to z důvodu přísnosti rozhodčích a poučení pro nás, na co se v přípravě příště zaměřit,“ uvědomuje si Petr a pokračuje:

„Druhý závodní den byl pro mě ve znamení bench press equip (pomocné triko), zde se podařilo zapsat úspěšně 225 kg a výkon byl dostačující na první místo v kategorii a třetí v absolutním pořadí mezi muži. Nutno zmínit, že se jednalo o výkon hluboko pod maximem a věřím, že v následujících závodech to půjde ještě nahoru,“ poukázal Pastýřík a nastínil i program svých dalších dnů.

Petr Pastýřík s přítelkyní Renátou na závodech na Slovensku.Zdroj: archiv P. Pastýříka

„Bral bych to osobně jako úspěšné zahájení již několikátého soutěžního roku, čeká nás letos spousty soutěží ve strongman sportu, poprvé v kategorii profi, trojboji a už se plánuje i další boxerský duel. Poděkování patří parťákovi Pavlovi Girgovi a mé budoucí ženě Renátě, se kterou nás brzy čeká svatba,“ usmívá se mostecký pořízek.