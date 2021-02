V souboji supertěžkých vah se Pastýřík představí na galavečeru pořádaném českou boxerskou superstar Lukášem Konečným. Soupeřem mu bude o mnoho zkušenější Radek Vařak.

Petr Pastýřík a jeho přítelkyně, která je mu obrovskou oporou.Zdroj: archiv P. Pastýříka

Co Petra Pastýříka, který je hlavně známý taháním těžkých břemen, žene do ringu? Může za to situace v jeho strongman sportu, když silové závody momentálně pro covidovou pandemii nejsou a když, tak až v dubnu mistrovství světa v Polsku. Hlavním Mostečanovým motorem je ale ztráta blízkých lidí. „Myšlenka na box mě napadla po velice smutné události, kdy mi zemřeli dva velice blízcí příbuzní, kteří mě na dálku podporovali snad ve všem, co jsem si zamanul, ostatně jako všichni členové rodiny a nejbližší přátelé. Když jsem byl u nich na návštěvě v nemocnici, kdy nikdo nevěděl, jak to s nimi dopadne, tak jsem vzpomínal na chvíle, kdy jsem ještě jako malý kluk jezdíval k nim do Veltrus na takové malé soukromé soustředění,“ vypráví Pastýřík, který má dávné zkušenosti z kickboxu a pokračuje:

„Měl jsem u těchto lidí absolutně vše od jídla, zázemí až po absolutní klid na trénink, sebesoustředění a absolutní podporu. Bohužel oni před nedávnem spolu odešli do nebe. Nevím, co se v mé hlavě v tu chvíli odehrálo a těžko se to dá popsat, proč to dělám, ale vím, že to udělám na sto deset procent jako vše v životě, co jsem si zamanul,“ burcuje sám sebe mostecký silák a nechce Vařakovi dát nic grátis. Už na sobě maká v boxerském tréninku.

Petr Pastýřík bude zápasit v profesionálním boxerském ringu.Zdroj: archiv P. Pastýříka

„Zápas v rámci galavečera se uskuteční 27. února a lidé ho budou moci sledovat skrz zakoupené vstupenky na internetu. Na galavečeru se také představí česká boxerská superstars Lukáš Konečný a mnoho dalších hvězd. Mně nezbývá než hodně trénovat, protože to bude rozhodně zapotřebí. Můj hlavní trenér je velice dobrý přítel Pavel Girga a má velká opora přítelkyně, takže vítězství na tak těžkém zápase nic nebrání v cestě,“ usmívá se Pastýřík, loni bronzový na ME v mrtvém tahu nebo vicemistr Evropy v bench pressu. Bude na Vařaka jeho síla stačit? Jeden z organizátorů Jiří Průša Vařaka představil na pozvánce k akci takto:

„Tvrďák, který boxoval třeba s německou hvězdou Tomem Schwarzem, českým šampionem Pavlem Šourem, nebo s přemožitelem Mika Tysona Danny Williamsem, a v Manchesteru překvapil domácího favorita Lee Cartera, kterého dokázal vybodovat.“

Pastýříka zdá se čeká náročná šichta, možná těžší než tahat mnohatunový kamion.