Nedávno debutoval v profesionálním boxerském ringu, kde po zranění oka nakonec podlehl zkušenému Radku Vařakovi a před Pastýříkem je další výzva. Tahle už je mu šitá více na tělo. Jde o jeho oblíbený silový sport, ve kterém dosáhl mezinárodních úspěchů.

„Včera (v neděli) jsem se dozvěděl o možnosti závodit již tento víkend na mistrovství Evropy v silovém trojboji (bench press, dřep a mrtvý tah) konaném v Polsku. Vzhledem k tomu, že jsem v tréninku neustále, neváhal jsem ani minutu a účast přijal, zařídil pár potřebných věcí a můžeme pomalu balit společně s přítelkyní kufry,“ směje se mostecký silák Pastýřík, který bere přítelkyni Renatu opět jako „talisman pro štěstí“.

„Účastním se klasického silového trojboje mužů do 125 kilogramů + bench press muži equip do 125 kg. Ambice mám jen ty nejvyšší,“ hlásí Pastýřík, který před pár týdny kvůli boxu intenzivně absolvoval čtrnáct tréninků v týdnu, do kterých vstával v době, kdy lidé ještě spali. V mrazivém počasí se chodil také otužovat do ledové vody. Fyzicky se cítil parádně. Pomůže mu to i teď proti evropským silákům v Polsku? Jasno bude po víkendu.