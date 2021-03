Šampionát zabral celý víkend a Mostečan i s přítelkyní dorazil do dějiště v Polsku ve čtvrtek, kde bez větších komplikací absolvoval vážení, kde mu váha ukázala 121,6 kilogramu.

Další den už se naplno vrhl do víru boje v silovém trojboji, tedy dřepu, bench-pressu a mrtvém tahu.

„Po shlédnutí konkurence bylo na první pohled vidět, že zde opravdu nebude nic zadarmo. Každý závodník měl kvalitní support na místě, své nakladače kotoučů a nemusel se o nic starat. Já nebyl ovšem pozadu a má přítelkyně mi pomáhala se vším, co bylo zapotřebí,“ řekl Mosteckému deníku Petr Pastýřík s tím, že po první disciplíně – dřepu bylo dle výkonů ostatních závodníků vidět, že se bude bojovat až do posledního pokusu na poslední disciplíně.

„V dřepu se mi podařilo úspěšně zapsat 300 kilogramů, které zatím zajistily průběžné 2. - 3. místo v pořadí. Následoval bench-press, zde se podařilo druhým pokusem zapsat 190 kg a stále to na vítězství nestačilo. Po krátké pauze se šlo na mrtvý tah, kde jsem úspěšně zapsal 285 kilogramů a čekal, zda můj největší soupeř z Polska zapíše poslední pokus. Ten se mu nepovedl a díky tomu v pěkné kokurenci šlo prvenství do ČR a myslím, že jsem udělal na místě pro naši krásnou ze pěknou vizitku, kdy mi gralutoval snad každý z haly a byla vidět příjemná atmosféra,“ popsal Pastýřík.

Druhý den mostecký silák odstartoval do bench-press loft equip (bench-press za použití takzvaného katapultu). Tady se český tým rozrostl o známého přítele české zpěvačky a fitness trenéra Radka Filipiho, se kterým si Pastýřík padl do oka a vytvořila se mezi nimi příjemná rivalita.

„Sečteno a podtrženo já zapsal úspěšně 285 kg a stačilo to na druhé místo v mé kategorii. Radek zapsal 280 kg a tím ovládl bezkonkurenčně kategorii svou. Nicméně náš osobní souboj jsem vyhrál a vedu 1:0, odveta je naplánována za měsíc na mistrovství světa,“ pousmál se Petr Pastýřík, kterého jeho výsledky nadchly a daly odhodlání do následujícího tréninku. „Poděkovat bych chtěl sponzorům a to jsou Triko4all, Profimass, Can-eco a Mosastav. Přítelkyni za veškerou péči na místě, která se mi dostávala a to nejen na takto velkém závodě, ale i v soukromém životě,“ doplnil strongman.