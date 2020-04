Zatímco u Ligy škol je již jasné, že v tomto roce neproběhne vůbec, pro United Energy Víkend stolního hokeje se uvažuje o náhradním termínu v závěru roku. Zdaleka nejvýznamnější soutěží, o níž stolní hokejisté přijdou, je ale mistrovství světa, které se mělo odehrát v květnu v Modřicích i s účastí pěti mosteckých zástupců. O osudu této akce rozhodne Světová asociace stolního hokeje v srpnu.

Středisko volného času Most a mostecký Billiard-hockey club pořádají pro hráče a hráčky z regionu alespoň Korespondenční ligu. Započítavají se domácí, tedy většinou rodinné souboje a kromě oficiálních hřišť na šprtec jsou v ní povoleny i různé domácí verze a improvizované hrací plochy. První kolo probíhalo od 21. března do 12. dubna a zapojilo se třicet devět hráčů a hráček. Nejpilnějším sběratelem bodů byl Jan Matuščín, druhá byla Valentina Grimmová a třetí Jan Krmenčík. Na Velikonoční pondělí bylo rozehráno kolo druhé. Zájemci, kteří by se chtěli do ligy zapojit, najdou informace na webu BHC Most – www.most.billiardhockey.cz.

Jakub Hasil