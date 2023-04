V únorové předehrávce 2. ligy družstev remizoval BHC StarColor Most „B“ s BHC CorroTech Most 1:1. Březnové první kolo 2. ligy pak mosteckým celkům zdaleka nevyšlo podle představ.

2. liga – billiard-hockey šprtec. | Foto: Gunners Břeclav

BHC StarColor Most „B“ neměl k dispozici dost hráčů a do Brna k zápasům prvního kola neodcestoval. Do tabulky tak zapsal čtyři kontumační prohry. BHC StarColor Most „A“, který obhajuje loňské vítězství ve 2. lize, nezvládl v Břeclavi úlohu favorita a čtyřikrát těsně prohrál. Spokojení tak po prvním kole mohou být pouze hráči BHC CorroTech Most. Ti po úvodní domácí remíze sehráli v Břeclavi pět utkání, v nichž dvakrát vyhráli, dvakrát remizovali a jednou odešli poraženi.

V neděli 23. dubna budou mít mostečtí šanci vylepšit dosavadní bilanci. Ve druhém kole budou hrát všechna tři družstva v domácím prostředí Střediska volného času Most. Ještě před tím je čekají dva turnaje Českého poháru jednotlivců. Již tuto neděli 2. dubna se koná v mezibořské ZŠ CorroTech Cup. V polovině dubna následuje Memoriál MUDr. Jiřího Ventruby v Modřicích.

VÝSLEDKY

2. liga družstev - výsledky předkola a 1. kola – BHC StarColor Most B – BHC CorroTech Most 1:1, Gunners Břeclav B - BHC CorroTech Most 4:3, BHC StarColor Most B - THE Orel Bohunice 0:9, BHC Dragons Modřice B - SHL Brno 2:4, BHC StarColor Most - Sokol Střelice 3:4, THE Orel Bohunice - SHL Brno 1:6, Šprti Mutěnice - BHC StarColor Most 3:2, BHC StarColor Most B - SHK Kadolec 0:9, BHC CorroTech Most - Sokol Střelice 4:4, Šprti Mutěnice - BHC CorroTech Most 2:4, BHC StarColor Most B - SHL Brno 0:9, Gunners Břeclav B - BHC StarColor Most 4:3, SHK Kadolec – BHC Dragons Modřice B 3:5, Šprti Mutěnice - Gunners Břeclav B 3:3, BHC StarColor Most B – BHC Dragons Modřice B 0:9, THE Orel Bohunice - SHK Kadolec 5:3, BHC CorroTech Most - BHC StarColor Most 4:3, Sokol Střelice - Šprti Mutěnice 2:3, SHL Brno - SHK Kadolec 6:2, BHC Corrotech Most - Gunners Břeclav B 4:4, BHC Dragons Modřice B - THE Orel Bohunice 3:3

2. liga družstev – pořadí po 1. kole – 1. SHL Brno 8 bodů / 4 zápasy, 2. BHC CorroTech Most 7 / 6, 3. Gunners Břeclav B 6/4, 4. BHC Dragons Modřice B 4 5/4, 5. THE Orel Bohunice 5/4, 6. Šprti Mutěnice 5/4, 7. Sokol Střelice 3/3, 8. SHK Kadolec 2/4, 9. BHC StarColor Most B 1/5, 10. BHC StarColor Most 0/4

