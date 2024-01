Úspěšnou sezónu 2023 zakončili mostečtí billiard-hockeyisté v Moravském Krumlově. V místním hotelu Rokiten se zde konal tradiční a prestižní turnaj Masters TOP8. Mezi nejlepších osm hráčů turnajů jednotlivců se tentokrát z Mostu probojovala hned čtveřice.

Rokiten Masters TOP8 – billiard-hockey šprtec. | Foto: ČSBH

V samotném Masters TOP8 se z mosteckých nejvíce dařilo Matyáši Vaníčkovi, který obsadil třetí místo, čímž o jednu příčku vylepšil letité mostecké maximum v této soutěži. Zaslouženým vítězem TOP8 se stal brněnský Martin Vrána. Pořadí na dalších místech bylo velmi vyrovnané, od druhého do šestého místa se seřadili účastníci se stejným bodovým ziskem. Z mostecké čtveřice se naposledy na tomto turnaji v dresu BHC StarColor Most představil Jan Matuščín, v začínající sezóně bude hájit barvy klubu Šprti Mutěnice.

V nejbližším programu mají mostečtí stolní hokejisté soutěže v domácím prostředí Střediska volného času Most. Nejprve nastoupí k oblastnímu kolu Ligy škol v billiard-hockeyi šprtci, následovat budou turnaje o Pohár SVČ Most v air-hockeyi a ve šprtci. Informace k těmto akcím jsou zájemcům k dispozici na www.svc-most.cz .

VÝSLEDKY – BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC

ROKITEN MASTERS TOP 8 – 1. Martin Vrána (THE Orel Bohunice), 2. Simon Kaňa (Gunners Břeclav), 3. Matyáš Vaníček (BHC StarColor Most), 4. Erik Stohanzl (Gunners Břeclav), 5. Jaromír Foltýn Sen. (Prague NHL), 6. Michal Justra, 7. Jan Matuščín, 8. Ondřej Frýba (všichni BHC StarColor Most).

