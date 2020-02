Středisko volného času Most hostilo oblastní kolo 21. ročníku Ligy škol v billiard-hockeyi šprtci. Do soutěže nastoupilo dvacet čtyři žákovských družstev z Mostu, Litvínova, Meziboří, Chomutova a Podbořan.

Liga škol – billiard-hockey šprtec. | Foto: BHC Most

První místo v oblasti vybojoval tým Gymnázia Most ve složení Jan Matuščín, Marel Těšitel a Hynek Pomahač. Do celostátního finále, které proběhne na začátku dubna opět v SVČ Most, dále postupují stříbrný celek 18. ZŠ Most „A“, bronzový 4. ZŠ Most a ze čtvrtého místa také SSZŠ Litvínov „B“.