Středočeské Pečky hostily mistrovství republiky v táhlovém hokeji Chemoplast, ročníkově označeném ještě jako MČR 2023. Na nejvyšších příčkách nakonec k žádnému překvapení nedošlo. Blízko k němu ovšem bylo v týmové soutěži.

Mistrovství ČR – táhlový hokej Chemoplast. | Foto: Chameleons Pečky

Družstvo RHC Tigers Příbram nečekaně postoupilo do finále a vedlo v něm po dvou směnách nad Seny-Ory 3:1. Vedení ale neudrželo a muselo se spokojit se stříbrem. Titul popáté získali Seny-Oři, letos poprvé po úspěšné obhajobě. V jejich sestavě se radovali i mostečtí Lukáš a Kateřina Doležalovi. Mezi juniory potřetí v řadě zvátězil místní Kryštof Kubina. V kategorii žen se po roční odmlce na pomyslný trůn vrátila Kateřina Doležalová (Lejdýs Most) a mezi muži obhájil Lukáš Doležal (Black Sharks Most).

V rámci stolních hokejů šlo o poslední možnost nominovat se na květnové mistrovství světa. Mostečtí byli úspěšní na domácích mistrovstvích nejen v táhlovém hokeji Chemoplast, ale předtím také v air-hockeyi a v billiard-hockeyi šprtci. Díky tomu budou mít na světovém šampionátu, který proběhne v pražském Majalandu, velmi početné zastoupení. Všechny tři disciplíny si na MS zahrají Marek Těšitel, Matyáš Vaníček (oba BHC StarColor Most), Dalibor Sem, Oliver Čermák (oba BHC CorroTech Most), Valentina Grimmová, Lada Semová (obě SVČ Most), Lukáš Doležal (Black Sharks Most), Ondřej Černý (BHC Most/Černí Zlobři), Kateřina Doležalová (Lejdýs Most). Divokou kartu do air-hockeyového turnaje MS získal Karel Lang (Mladé pušky Most).

14. MISTROVSTVÍ ČR – TÁHLOVÝ HOKEJ CHEMOPLAST – PEČKY – medailisté

Družstva – 1. Seny-Oři, 2. RHC Tigers Příbram, 3. Černí Zlobři

Muži – 1. Lukáš Doležal (Black Sharks Most), 2. Milan Hulínský, 3. Lukáš Hulínský (oba RHC Tigers Příbram)

Ženy – 1. Kateřina Doležalová (Lejdýs Most), 2. Ela Dřízhalová (Pečky), 3. Emma Černá (Černí Zlobři)

Junioři – 1. Kryštof Kubina (KT Pečky), 2. Tomáš Kodýtek (SVČ Most), 3. Tobiáš Dřízhal (Pečky)

Jakub Hasil