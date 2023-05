V sobotu se rozehraje nová sezona softbalové extraligy mužů, která je čím dál vyrovnanější. O titul usilují minimálně čtyři týmy, prvenství obhajuje Locos Břeclav. Také letos se moravský tým bude opírat o elitní české nadhazovače Jakuba Osičku a Michala Holobrádka.

Mostecký extraligový celek Painbusters. | Foto: ČSA

Do finále se opět chtějí dostat Painbusters Most, kteří spoléhají na bratrské duo Buchnerů. Mezi nejlepší celky se plánují vrátit Žraloci Ledenice nebo Beavers Chomutov, vpředu chtějí být také pražské týmy Spectrum, Joudrs nebo Tempo. A překvapit mohou Snails Kunovice, které angažovaly mexického nadhazovače. Do play-off se dostane šest nejlepších celků.

V minulé sezoně předvedli nadhazovači z Břeclavi celkem 347 strikeoutů, tedy nejvíce v celé extralize. V podobném duchu chtějí úřadující šampioni postupovat také letos. Michal Holobrádek se navíc jako první Evropan dostal do kanadského klubu Hill United Chiefs a v létě si tak v zámoří zahraje nejlepší softbalovou soutěž světa. „Bylo to pro mě obrovské překvapení. Je to jako by mě ve fotbale oslovil Real Madrid. Na dva měsíce se tak stanu profíkem,“ prohlásil Holobrádek, která si v loňské sezoně připsal přes 100 strikeoutů. „Bylo by skvělé letos také vyhrát titul, i když letos to bude určitě těžší.“

Jedním z hlavních vyzývatelů mohou být Vojtěch a Adam Buchnerovi z Painbusters Most. Oba září jak na pálce, tak na nadhozu – v minulé sezoně nasázeli soupeřům přes 300 strikeotů a shodně dali 38 úspěšných odpalů, tedy nejvíce v celé extralize. „Chceme se dostat opět do finále a rádi bychom to letos urvali, konečně vyhráli titul,“ dodal Adam Šucha z Mostu. Naopak zpátky na výsluní se chtějí dostat Beavers Chomutov, kteří skončili na pátém místě v minulém roce. Také oni sází na univerzála Marka Malého, kteří patří k elitním nadhazovačům a pálkařům.

„Po hořké loňské sezoně máme cíl jediný, dostat se do play-off a pak na to navázat a být ve finále,“ dodal Jana Malý z Chomutova. A více nahoru chtějí také šampioni z roku 2021 Žraloci Ledenice nebo mistři z roku 2020 Hroši Havlíčkův Brod. To Tempo Praha angažovala novozélandského nadhazovače Moana Hibbert, společně s ním se chtějí dostat do horní části tabulky. „Hlavně hrát stabilně a oslavit šedesát let od vzniku našeho klubu,“ vyhlásil Mikuláš Klas. A nadhazovače ze zahraničí mají také Snails Kunovice, konkrétně se jedná o Antonia Valdeze z Mexika.

„Stejně jako loni víme, že bez dalšího kvalitního nadhazovače se neobejdeme. Opět se jsme se poohlíželi i v zahraničí, a i letos to bude pro českou extraligu premiéra,“ dodal vedoucí týmu Ondřej Blaha. První kolo začíná už o tomto víkendu, právě Kunovice přivítají v sobotu šampiony z Břeclavi.

Jiří Uhlíř