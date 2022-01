V sobotu se Severočešky představí na půdě předposledního Hodonína (17.00), o den později na půdě posledního nováčka ze Stupavy (15.00). Mělo by jít o zahřívací „rozcvičku“, protože Most jako druhý celek tabulky a poslední mistr, by měl oba celky schrupnout jako malinu.