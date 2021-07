V srpnu se české házenkářské šampionky z Mostu pořádně zapotí. A na vině nebude letní slunce. Čeká je totiž pořádná škála zajímavých zahraničních soupeřů.

Mostecké házenkářky (v černém Katarína Kostelná) čeká těžký srpen nabitý zajímavými soupeři do přípravy. | Foto: Dominik Síbr

Mostečankám pomalu končí dovolená a chystá se pořádný dril. V polovině srpna, konkrétně od 13. do 15. srpna, bude Most účastníkem tradičního domácího Turnaje Českého porcelánu Dubí. Tam se během víkendu ve vzájemných duelech utká domácí Most s bundesligovým Thüringerem, za který už bude hrát i Dominika Zachová, která na konci sezony právě v Mostě skončila. Dále Andělé narazí na polský MKS Funfloor Perla Lublin, tedy aktuálně třetí tým tamní ligy. Čtvrtým celkem turnaje bude rumunská CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud.