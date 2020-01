Jak jinak než drama nabídl hit házenkářské MOL ligy v předehrávce mezi domácími Michalovci a hosty z Mostu. Rozhodovaly opět poslední vteřiny a tam se zase ukázala jako specialista vypjatých okamžiků Lucia Mikulčík, která vystřelila Mostu výhru 24:23 (12:13).

Mostecké házenkářky (v černém Katarína Kostelná) vyhrály v Michalovcích. | Foto: Dominik Síbr

Před pár měsíci takhle Mikulčík doma zase zpacifikovala nepříjemnou Šalu. Most výhrou na Slovensku udělal obrovský krok k zisku interligového titulu, na Michalovce získal už sedmibodový náskok. A bylo to navíc poprvé v historii, kdy Černí andělé vyhráli v Michalovcích. V letošní sezoně je porazili podruhé, když v říjnu doma slavili opět rozdílem jediné branky 26:25. V neděli čeká na Most evropský pohár na palubovce německého Thüringeru.