Přišel den zúčtování. Ve středu se rozhodne o osudu seniorského hokeje v zadluženém Chomutově. Ve hře jsou dvě varianty – první liga, nebo krajský přebor. Definitivní verdikt padne právě ve středu.

Sága o zadlužených Pirátech se chýlí k rozuzlení. Výkonný výbor zapsaného spolku rozhodnutí začátkem července odsunul, když sehnal nového investora, a nejzazší termín stanovil právě na dnešek. Klub zatím evidujeme přes devadesát procent souhlasů s vyplacením dluhu ve výši 30 procent. To ale nestačí. „Pokud byl byl jeden hráč proti, Chomutov skončí v krajské lize,“ řekl v rozhovoru pro iSport.cz Daniel Badinka, nový šéf zapsaného spolku.

Ten po sestupu z extraligy v loňském roce převzal akciovou společnost Piráti Chomutov, která je v úpadku. Aby spolek zachránil účast v první lize, musí dát dohromady zhruba 9 milionů korun. Na startu prvního prázdninového měsíce oslovila nové vedení skupina investorů z hokejového prostředí v čele s bývalým brankářem Martinem Altrichterem, který v letech 2000 až 2002 odchytal v chomutovském dresu 35 utkání a jehož syn působil v A-týmu Pirátů během předcházejícího ročníku. „Tato skupina nabídla, že pomůže s vyrovnáním závazků vůči hráčům ve výši třiceti procent,“ vysvětlili Piráti v tiskovém prohlášení.

Nový výbor zapsaného spolku začal řešit převzetí závazků vůči hokejovým subjektům od akciové společnosti a rozjela se jednání s hráči, zda na nabídku přistoupí. „Oslovením hokejistů byl pověřen šéf hráčské asociace Libor Zbořil, který má v tuto chvíli souhlas devadesáti procent hráčů. Vše nyní závisí na postoji skupiny kolem agentury Unlimited Sport Management zastupované Tomášem Krejčím. Právě ta blokuje dohodu, která by znamenala setrvání v Chance lize,“ popsal klub. „Libor Zbořil s Ivanem Humlem ještě jednou komunikují s agenturou i hráči, aby k dohodě došlo. Nicméně výkonný výbor zapsaného spolku si jako datum vydání konečného stanoviska určil středu 22. července. Pokud do té doby všichni hráči nebudou souhlasit, pohledávky všech skončí v insolvenci,“ oznámili Piráti, kteří si to pomažou až do pralesa.