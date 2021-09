Tatiana Šutranová a Veronika Mikulášková (zleva v černém) zpracovávají v obraně soupeřku ze Zlína. Most v posledním zápase nastřílel 40 branek. | Foto: Dominik Síbr

Svátek, nesvátek, jde se do boje! Na Den české státnosti, tedy úterý 28. září, se opět po palubovce rozběhnou mostecké házenkářky. Ty budou cestovat na jih Čech, kde je čeká předehrávka s týmem Písku. Druhý Most tak jede k tabulkovému sousedovi, protože Jihočešky okupují třetí figuru a mezi oběma celky je dvoubodový rozdíl.

