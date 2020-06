Softbaloví „krotitelé bolesti“ z Mostu vstupují do sezony. Myslí na titul!

Nebezpeční a nepředvídatelní… Softbalisté Painbusters Most mají vysoké ambice před sezonou, která začne v sobotu. V minulém ročníku skončili na třetím místě, letos pomýšlí opět vysoko. „Budeme chtít stavět na loňském úspěchu a prát se znovu o medaile. Pauza byla dlouhá a všichni se snad těší o to víc,“ prohlásil Matouš Kasal, kapitán týmu. Otevírací dva duely začnou od 15:00 v Mostě, kde domácí hráči vyzvou Hrochy Havlíčkův Brod. V neděli se pak přesunou do Prahy, kde je čeká Spectrum.

Softbalisté Painbusters Most. | Foto: Česká softballová asociace