Neprosadilo se proti němu ani bratské duo Buchnerů, kteří táhnou Most ve své premiérové finálové účasti. „V sobotu se nám podařilo Břeclav zaskočit, jejich nadhazovače jsme kontaktovali. V neděli se nám to nepovedlo, bylo to obráceně. Osička ukázal, že je evropská extratřída, moc nám toho nedovolil,“ popsal trenér Pavel Kasal z Mostu. „Stalo se, že pokaždé byl jeden tým výrazně lepší. Finálovou sérii si ale užíváme, je to pro nás životní šance.“

Oba týmy hrají o svůj první extraligový titul, rozhodovat budou maličkosti, momentální forma skvělých nadhazovačů. „Nemáme se moc něčím překvapit, vzájemně jsme dobře naskautovaní. Bude záležet na tom, jak moc svojí roli nadhazovači zvládnou a budou dominovat. Už jsme odkryli karty, ale každý zápas je originál,“ dodal Kasal.

Finálová série je vyrovnaná 1:1, o víkendu se však může rozhodnout o nových šampionech. V sobotu se nejprve hraje v Mostě, poté se série přesouvá do Břeclavi. „Pro nás je teď důležité, aby přijelo co nejvíce břeclavských fanoušků do Mostu. V neděli bude určitě kotel. Očekávám, že to bude napínavé a vyrovnané,“ dodal Osička.

Jiří Uhlíř