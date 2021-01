„V MOL lize jsme stoprocentní, ale přece jen máme za sebou půl sezony a ještě nás čekají těžké zápasy. Zhodnotila bych to zatím kladně, i když v některých zápasech to mohl být lepší výkon, ale to k tomu patří. Jinak je ale obrovská škoda, že jsme nepostoupily v poháru EHF,“ říká Jana Šustková. Černí andělé vyhráli v řadě třináct zápasů. Soupeře valchují jako velká voda. Šustková v házené myslí na tituly a myslí na ně i ve škole. "K tomu českému a v MOL lize bych ráda letos přidala i ten bakalářský," culí se.

Jak se sama vypořádává s nepříjemnou dobou a hrou, která se řídí podle „covidových nařízení“?

„Když už můžeme plnohodnotně trénovat v hale, je to velké plus a nějak to už nevnímáme a neřešíme. Jinak se musíme před každým zápasem vždy nechávat otestovat. Zatím jsme nehrály žádný zápas na Slovenku (rozhovor vznikl před duelem v Šale), takže to bude o něco náročnější s cestováním,“ přemýšlí blonďatá házenkářka, kterou stále mrzí kvalifikace v evropském poháru EHF, kde Most o jedinou branku podlehl v dramatickém duelu maďarskému Vácu.

„To je obrovská škoda. Bylo to naším cílem a bohužel se to nepovedlo o jediný gól, ale tak to prostě chodí a už se soustředíme jen na MOL ligu,“ poukazuje Jana Šustková, která by jednou ráda se svojí házenou prorazila i do zahraničí. „Zda mě fanoušci uvidí v Mostě i v další sezoně nechávám otevřené, ale chtěla bych zamířit do zahraničí.“