Třicetiletý nevidomý masér Petr Haluška, který si říká Slepý bandita, si splnil svůj sen. Jakožto vášnivý motoristický fanoušek zdolal za volantem závodního vozu Renault Clio týmu Buggyra Racing velký okruh mosteckého autodromu. Jako první nevidomý jezdec u nás ustanovil zároveň rekord dráhy. Podařilo se mu to při pondělním testování týmu Buggyra, který se rozhodl handicapovanému automobilovému nadšenci podat pomocnou ruku společně s Nadačním fondem Autodrom Most.

Petr Haluška, který si říká Slepý bandita, si splnil svůj sen. | Foto: Autodrom Most

„Mám hroznou radost, že se to povedlo. Je to samozřejmě i o bezpečnosti, zpočátku jsem jel opatrně. Věřím, že ještě dostanu příležitost, abych se mohl zlepšovat. Všem, kteří mi tohle umožnili, chci moc poděkovat. A samozřejmě, nedokázal bych to bez svého navigátora. Určitě si prožil více strachu než já,“ svěřil se v cíli Petr. Jeho nejlepší čas na jedno kolo činí 4,42 minuty, nejvyšší rychlosti 101 kilometru v hodině dosáhl na cílové rovince.