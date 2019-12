Parádní návštěva téměř devíti stovek diváků v Mostě přihlížela vítězství Černých andělů nad soupeřem z pražské Slavie. V magnetu kola nejvyšší soutěže si Mostečanky podaly tým z hlavního města 32:25 (15:10).

Most (v černém) doma přehrál pražskou Slavii. | Foto: Dominik Síbr

Hned na startu střetnutí se vytáhla domácí gólmanka Dominika Müllnerová, o kterou se přerazily tři útoky Slávistek a Most si začal nenápadně vypracovávat náskok, který už během zápasu nepustil. Jestli v prvním poločase čarovala Müllnerová, tak začátek toho druhého patřil Dominice Zachové, která ze tří rychlých trháků dva proměnila a vytvořila pro Anděly sedmigólový náskok, který byl hodně důležitý. Mostečanky dokázaly utéct až na rozdíl deseti gólů, ale Pražanky dokázaly v závěru díky přesilovce skóre ještě zkorigovat. To už ale nic nezměnilo na tom, že Most si připsal čtvrtou výhru v řadě a dál si drží pozici lídra nejvyšší soutěže. Sladce navíc oslavila devatenácté narozeniny Veronika Dvořáková.