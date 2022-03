„Doufám, že to pro mě gólově nekončí, ale bez skvělého a spolupracujícího týmu bych to nedokázal. Upřímně na tabulku střelců ani nekoukám, důležitý je pro mě týmový úspěch,“ řekl Deníku Macháček.

Ze vstupu do jara je nadšený.

„Hodnotím to pozitivně. Získali jsme prozatím všechny body, co jsme mohli. Samozřejmě se budeme snažit tuto vítěznou vlnu co nejdéle udržet,“ usmívá se devatenáctiletý házenkář, který s Mostem myslí na jedno – postup. „Ale cesta je ještě dlouhá, čeká nás mnoho těžkých utkání, na každé se musíme stoprocentně připravit. Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, jak to skončí. Každopádně bychom chtěli udržet ty nejvyšší příčky,“ přeje si Macháček, kterého v neděli 13. března čeká v mostecké hale duel s Jabloncem (18.00).

Jubilant staré gardy FK Baník Most dostal dres jako dárek