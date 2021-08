Další zkušenost k nezaplacení. Úspěšný mostecký strongman Petr Pastýřík totiž poprvé ochutnal, jaké to je startovat na velkých závodech ve společnosti profesionálů. Rozhodně nezklamal!

Petr Pastýřík na závodech mezi profesionály. | Foto: archiv P. Pastýříka

„Přibližně čtrnáct dní před samotným závodem, kde jsem byl přihlášen do kategorie amatérů na mistrovství ČR Strongman, jsem dostal pozvánku závodit mezi profesionály. Neváhal jsem a nabídku přijal, ač jsem měl v hlavě pocit, zda mám vůbec na to, měřit se s tím TOP, co naše strongman scéna nabízí,“ vypráví Petr Pastýřík před šílenou dřinou, která se uskutečnila na náměstí v Golčově Jeníkově.