NASCAR Whelen Euro Series zavítala do Mostu poprvé v roce 2019, letos se v důsledku epidemie koronaviru a nemoci covid-19 nemohla uskutečnit. Epidemie zhatila řádný termín v červnu, poté i odložený listopadový. Nicméně všechny vstupenky zakoupené na závodní víkend NASCAR v sezoně 2020 platí v příštím roce. Prodej vstupenek pak autodrom obnoví na svém e-shopu od 28. února.

„Věříme, že nezaviněnou absenci všem nadšencům plně nahradíme, pro diváky máme připravený bohatý doprovodný program. Těšit se mohou i na velmi atraktivní souboje historických speciálů. Nebudou mezi nimi chybět ani monoposty, jež se účastnily velkých cen na proslulých světových okruzích,“ upřesnil obchodní manažer pro sport společnosti Autodrom Most Jakub Krafek.

Vstupenky opravňují ke vstupu na divácký svah, tribuny i do paddocku autodromu. „Bude otevřená servisní zóna, zájemci si tak mohou prohlédnout zázemí závodních týmů. Nenechají si jistě ujít ani pit walk, tedy promenádu mezi závodními vozy těsně před startem závodu. Po celý víkend budou jezdci rozdávat autogramy. Kdo si chce sám vyzkoušet pocity závodního jezdce, může využít motokárovou dráhu v areálu polygonu. Je v sousedství dopravního hřiště, kde soustředíme atrakce pro naše nejmenší návštěvníky. Na děti zde čekají také soutěže o nejen sladké ceny. Chybět nemohou pochopitelně stánky s občerstvením, suvenýry a fanouškovskými předměty,“ vyjmenoval Krafek. „Pokud ovšem epidemie poleví a my se vrátíme k normálu,“ dodal.

Zdroj: Autodrom Most

Tuzemští fanoušci budou zvědaví zejména na výkon jediného českého zástupce ve startovním poli Martina Doubka, jenž má ve zkrácené sezoně 2020 za sebou životní závodní víkend v belgickém Zolderu ze začátku října. Ve třídě EuroNASCAR 2 v obou závodech zvítězil, a zaznamenal tak největší úspěch v dosavadní kariéře. Celkově skončil na sedmé příčce, což je zatím rovněž jeho maximum.

Evropská série jedné z nejpopulárnějších a nejoblíbenějších kategorií Stock Car asociace National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR) je jedinou mimo severoamerický kontinent, ve Spojených státech se jezdí už od roku 1948. Stock Car vozy byly sériově vyráběné automobily s minimálními úpravami. Časem se kategorie přetransformovala tak, že původně používané vozy již připomíná jen silueta karoserie a vnější motivy světel a masky. Dnešní Stock Car tvoří svařený trubkový rám, do kterého je zasazen interiér a motor, zakrytý karoserií z laminátu. Konstrukce všech vozů je identická, jsou poháněné motorem Chevrolet V8 o výkonu 450 koní přes čtyřstupňovou manuální převodovku na zadní nápravu. Piloti nemají k dispozici žádné elektronické pomůcky.

Součástí víkendu budou vložené závodní série historických vozů. HAIGO Tourenwagen a HAIGO Formelwagen využívá formule Easter, Mondial a k nim stářím odpovídající konstrukce cestovních vozů Žiguli, Lada Samara, Škoda 130 R či Zastava. Kampf der Zwerge zahrnuje automobily s obsahem motoru do 1300 kubických centimetrů, a to včetně legendárních vozítek jako Mini Cooper, Abarth TC nebo NSU TT. Vozy série Formula Vau byly k vidění na okruzích v 60. a 70. letech minulého století. Nejdůležitější komponenty musely pocházet z vozu Volkswagen Beetle. Závodní auta série Historic Racecar Association Formula jsou přehlídkou speciálů vyrobených od 60. do konce 80. let minulého století, a to Formule 1, Formule 2, Formule 3, Formule Ford, Formule Renault či Formule Junior.

Ani v sezoně 2021 se mostecký autodrom neobejde bez svého nejprestižnějšího a nejnavštěvovanějšího podniku, kterým je Czech Truck Prix. Evropský šampionát okruhových tahačů FIA European Truck Racing Championship (ETRC) zavítá do Mostu už podevětadvacáté, tentokrát 27. až 29. srpna.