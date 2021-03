Ta po sedmi úspěšných letech v Mostě mění dres a zamíří do německé bundesligy a týmu Thüringeru.

Fanoušci si jí oblíbili především pro její emotivní oslavy gólů, kdy se roztaženou pusou od ucha k uchu a rozpumpovanýma rukama běžela po vstřelené brance zpátky na domácí polovinu hřiště.

„Zájem ze strany Thüringeru byl už delší čas, ale dohodli jsme se až teď, protože já měla v Mostě stále platnou smlouvu. Roli samozřejmě hrál i fakt, že zájem z jejich strany byl dlouhodobý. S Thüringerem se známe dlouho, pravidelně mají v Mostě letní soustředění a hrajeme spolu přípravné zápasy, také proto si mě zřejmě vyhlédli a trenér měl šanci mě sledovat. Neodcházím nikam do neznáma, vím, jak je Thüringer kvalitní klub a že má jen ty nejvyšší ambice,“ řekla pro klubový web Zachová, která musí začít pilovat němčinu. Základy má.

„Upřímně řečeno německy moc nemluvím, sice mám nějaký základ, měla jsem na střední škole němčinu jako druhý jazyk, ale mám ještě co dohánět. Už na tom ale nějakou dobu pracuju a myslím, že to zvládnu,“ usmívá se brunetka, kterou pro házenou vychovali v Plzni. S Mostem se stala pětinásobnou českou šampionkou, vítězkou Českého poháru, zahrála si tady vrcholnou Ligu mistrů, posbírala nespočet mezinárodních zkušeností, které teď bude chtít prodat v Německu. Co jí v srdci z Mostu zůstane navždy?

„To je hrozně těžké vybrat jen jednu věc, když jsem tu prožila sedm let života. Asi by to byla Liga mistrů, protože zahrát si s českým klubem Ligu mistrů je samo osobě neskutečné a celková atmosféra všech těch zápasů byla úžasná a budu na to vzpomínat pořád. Ale já budu na léta v Mostě vzpomínat vždycky jenom v dobrém, prožila jsem toho tady spoustu a vždycky jsem se tu cítila dobře,“ popisuje Dominika Zachová. Sama posbírané trofeje ani nepočítá. V anketě Mosteckého deníku naposledy vyhrála jako NEJ sportovec regionu. Pro Zachovou jsou důležité pocity, které si při oslavách užila. Ty si uchovává ve vzpomínkách.

„Ono ale nejde ani tak o počet, jako o tu radost, když se nám je povedlo vyhrát. To je pocit, který nikdy neomrzí,“ směje se házenkářka, která teď bude bavit fanoušky u sousedů, kde vystřídá další českou hráčku a to Markétu Jeřábkovou, která Thüringer opouští.