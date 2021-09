Most i Michalovce rozjely v minulém víkendu novou sezonu v nejvyšší soutěži kanonádami. Mostečanky doma hostily nováčka z polského Chorzówa a na cestu domů mu přibalily 41 branek. Polky kontrovaly 22 trefami. Michalovce na startu sezony hostily doma Hodoním, který zdemolovaly 42:15. Teď na sebe dva nejlepší celky narazí ve městě pod Hněvínem.

„Ani příliš ne, máme plán přípravy rozpracovaný na celou sezonu, podle kterého standardně jedeme. Samozřejmě do něj vkládáme i další věci, například když potřebujeme zapracovat na chybách, které vyplynuly z aktuálních zápasů. Jediným specifikem současné přípravy je video, máme k dispozici sestřih několika utkání Michalovců, abychom si dokázali představit soupeřovu hru a byli jsme připraveni i po taktické stránce, ale i tak se spousta věcí bude řešit podle dění na palubovce,“ řekl pro klubový web trenér Mostu Adrian Struzik. Bude se po víkendu radovat?

Mosteckému i slovenskému šampionovi vstup do sezony vyšel. Jako jediní v prvním kole nastříleli přes čtyřicet gólů. Ale že by v Mostě probíhala specifická příprava střižená přímo na Michalovce? Není tomu tak…

„Bude to jiný zápas než s Polkami, které nás moc neprověřily. Michalovce to určitě udělají,“ uvědomuje si hvězdná mostecká posila Iveta Korešová.

Házenkářská MOL liga láká na souboj mistrů. Český šampion z Mostu přivítá v sobotu doma od 17.30 slovenského mistra z Michalovců. Na programu je tak to nejlepší, co elitní soutěž momentálně nabízí.

