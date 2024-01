Mají pro strach uděláno. Trenéři badmintonu Lukáš Kroc a Veronika Brožkovcová z oddílu Super Stars Most strávili měsíc na sportovní misi v jedné z nejchudších zemí světa Sierra Leona. Už jejich samotný přílet do země, která nese přezdívky jako „Země, ze které jde strach“, byl jako z akčního filmu.

Mostečtí trenéři Lukáš Kroc a Veronika Brožkovcová na sportovní misi v Sierra Leone. | Foto: Super Stars Most

„Byli jsme posledním letadlem, které dosedlo na letištní plochu v Lungi brzy ráno nedělního času. Dále jsme se přesunuli do přístavu Tagrin. Loď ale nevyplula, nedostala potřebné povolení. Zkoušeli jsme člun, ale ani ten již vyplout nemohl. V zemi byl vyhlášen výjimečný stav a zákaz vycházení. Během nedělního rána ozbrojenci osvobodili dvě tisícovky vězňů a zaútočili na muniční sklad. V centru hlavního města se střílelo z automatických zbraní a vybuchovaly granáty. Den jsme tak strávili v bezpečí přístavu, za zdmi v opuštěné restaurace u místních obyvatel,“ vypráví mostecký trenér Lukáš Kroc.

Mise Kroce a Brožkovcové začala setkáním s ministryní sportu Augustou James Teima. U oválného stolu kromě trenérů z Mostu, prezidenta badmintonové asociace Michaela Shamsu Mustapha, seděl také zástupce OSN pro prevenci násilného extremismu Valerio de Divitiis z Itálie, nejvyšší představitel mezinárodní školní federace ISF v Africe Abdoulaye Bamba Mbaye ze Senegalu, či předseda Olympijského výboru a National Sports Autorithy.

Nic nemají a přesto by se rozdali

„Po zajímavém meetingu jsme se vydali na cestu po Sierra Leone, kde jsme navštěvovali místní školy, badmintonové kluby a pracovali s národním týmem. Představovali jsme AirBadminton, učili hráče, trenéry a rozhodčí a s vedením svazu pracovali na rozvojovém programu. Národní tým Sierry Leone od nás dostal vybavení, které věnoval internetový obchod vsenabadminton.cz, hráči badmintonového klubu Super Stars Most a nadační fond Future Dreams. Badmintonem jsme Sierru Leone doslova pobláznili,“ těšilo Lukáše Kroce, kterého lidsky zaujala jedna skutečnost.

„Sierra Leone patří mezi nejchudší země světa, ale jak se později ukázalo, tak lidé jsou zde skromní, laskaví a přátelští. Nemají téměř nic a přesto by se rozdali a nic za to neočekávají. Často jsme zažívali momenty, které se v naší zemi s blahobytem bohužel někam ztratily,“ všiml si Kroc, který se svou parťačkou také absolvoval živé vysílání přenášené do dvou rádií a televize.

Úspěšná mise a nabídky přišly i z dalších zemí

Ministryně sportu na závěr rozvojového programu pozvala oba trenéry na svůj úřad znovu. „Byli jsme prvními bílými trenéry napříč všemi sporty, kteří působili v Sierra Leone,“ dodal Lukáš Kroc. Vysocí představitelé vlády potom požádali Lukáše Kroce a Veroniku Brožkovcovou, aby se stali ambasadory rozvoje školního sportu v Sierra Leone a podíleli se společně na tvorbě systému propojující sport, vzdělávání a zdravotnictví v této západoafrické zemi. Spolupráce tak bude pokračovat i nadále v několika dalších fázích. Nabídky spolupráce již přišli i z dalších zemí.

„Každý den byl plný dobrodružství, zážitků a neopakovatelných momentů, žili jsme jako místní lidé, v jejich komunitách, bydleli s nimi ve slumech, jedli jejich jídlo, hráli si s místními dětmi, prostě pravý africký život,“ doplňují trenéři Super Stars Most.