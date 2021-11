Podle majítele kadaňských Trhačů, kteří před týdnem museli z druhé nejvyšší soutěže kvůli finančním problémům skončit, by fanoušci měli zapomenout na to, co bylo. „Vnímám, co se děje. Vadí jim, že šel tenkrát po návratu do Čech místo do Litvínova do Slavie. Ale musíme si uvědomit, že každý chce udělat to nejlepší pro rodinu. Růža měl tenkrát dceru, která uměla perfektně anglicky, díky tomu získala práci na letišti, měl i další rodinné důvody. Já jsem taky koukal především na rodinu, z Ameriky jsem se vrátil, až když byly děti dospělé. Tohle nám nikdo nemůže zazlívat.“

Hokejista, který v NHL odehrál 13 sezon a s Edmontonem vyhrál Stanley Cup, se vyjádřil i ke kauze Palaščák, která litvínovským fanouškům leží v žaludku. „Tenkrát jsem to sledoval. Vytáhlo se to před mistrovstvím světa 2015, byla to účelovka. Za Růžu se tenkrát postavili i hráči. Víte, jak to s rodiči někdy je. Myslí si, že jejich syn má pomalu na NHL. Je to tak i ve fotbale, tam taky rodiče své kluky protěžují. Je to zkrátka nejasná kauza, tak by se na to měli fanoušci dívat,“ upozorňuje Klíma.

Na litvínovské publikum si dobře pamatuje, hrál před ním před svým odchodem do zámoří a i poté, co se z Ameriky vrátil. „V Litvínově byli vždy výborný fanoušci. Měli by hodit za hlavu to, co bylo. Růža tým pozvedne, bude play off. S Litvínovem bude chtít hrát hokej, na který jsou tamní fandové zvyklí,“ ubezpečuje.