Rozparáděná badmintonistka Burdová urvala v Ústí zlatý hattrick

V sobotu 26. listopadu 2022 se konal v Ústí nad Labem oblastní přebor v badmintonu do 19 let. Ve všech disciplínách se do finále probojovala hráčka BK TJ Baník Most Tereza Burdová a ze všech odcházela vítězně.

Badmintonistka Tereza Burdová (vlevo). | Foto: BK TJ Baník Most