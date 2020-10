Ještě před uzavřením sportovišť se mostecké hráčce z klubu Super Stars nebývale dařilo.

Karolína Fišerová. | Foto: Super Stars Most

Badmintonistka Super Stars Most Karolína Fišerová a Jan Kóňa startovali před uzavřením sportovišť z důvodu preventivních opatření proti šíření nemoci COVID-19 na dvou soutěžích Grand Prix C kategorie do sedmnácti let.