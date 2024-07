Nechybělo moc a málem mohl skončit s badmintonem. Ondřej Král, rodák z Mostu, měl jako pasažér autonehodu před několika lety na cestě z Polska, po které si zlomil kost pod okem. Půl roku viděl na pravé oko dvojitě. „Rozhodoval jsem se, jestli jít na operaci nebo zda to odezní. Naštěstí se stalo to druhé,“ oddychl si Král, který společně s Adamem Mendrekem postoupili jako první český pár na olympijské hry. V Paříži se představí pouze 16 nejlepších deblových párů, Češi se dokázali v obrovské konkurenci po skvělých výkonech prosadit.

Začínal jako singlista a ve chvíli, kdy se chtěl dostat do první světové stovky, sužovala svět koronavirová pandemie. Do toho Ondřej Král řešil atypické zranění, když viděl dvojitě. „Pokud jsem koukal rovně, tak to bylo v pohodě. Při pohledu nahoru jsem viděl dvojitě. To je pro badminton velký handicap, protože míče létají vysoko. Trápilo mě to půl roku,“ popsal Král, který se však z toho dostal. Ale až po několika měsících. „Naštěstí to odeznělo, nemusel jsem na operaci.“

Krále také opakovaně trápila bolest v kotníku, která se vracela. A to i po operaci. V té době se dával dohromady s Adamem Mendrekem, kterému nevyšla kvalifikace na minulé loňské hry v Tokiu. „Myslím, že jsme oba hledali novou motivaci a začali jsme hrát debla. Postupně jsme se do toho pustili naplno,“ dodal Král z Mostu, kterému se splnil velký sen – s parťákem se dostal na olympijské hry.

„Je to fakt neuvěřitelné, že se to povedlo. Vždyť s Adamem jsme spolu začali hrát před více než třemi lety. Říkal jsem si, že bychom se mohli pohybovat kolem 50. místa na žebříčku. Nyní jsme na olympiádě pro šestnáct párů,“ žasl Král, který s Mendrekem tvoří atypické duo. Oba jsou totiž singlisti, takže se museli naučit spoustu nových věcí. „Asiaté nebo nejlepší evropské dvojice trénují debl od 12 let. My se ještě nějaké věci učíme. Ale z naší nevýhody jsme udělali výhodu – jako singlisté umíme dobře pokrýt kurt, běháme více než ostatní. Dokázali jsme překvapit i zkušenější a silnější soupeře.“

Deník v létě | Video: Deník/František Bílek

Na olympiádě v Paříži vyzvou ve skupině loňské mistry světa z Koreje Seo Seung Jae a Kang Min Hyuka, čtyřiadvacáté duo světa Supak Jomkoh a Kittinupong Kedren z Thajska a zahrají si také proti bratrům Popovovým z Francie. „Ti jsou ve Francii poměrně známí, hala je bude hnát. Zároveň jsme s nimi byli týden trénovat,“ dodal Král, který je s Mendrekem na 48. místě světového žebříčku. „Na olympiádě nebudeme jako favorité, rozhodně budeme bojovat.“

Jiří Uhlíř