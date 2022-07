Po odchodu Terezy Vorlové a s tím související absencí vysoké pivotky, se dá očekávat, že by měl Ceralové čas na palubovce poskočit nahoru. Pro studentku mosteckého gymnázia bylo právě studium jedním z rozhodujících faktorů, proč se rozhodla u Levhartic i přes jiné nabídky setrvat.

Škrty: Piráty opouští sedmička hráčů včetně jednoho člena postupového kádru

„Stále ještě studuji a Chomutov mám blízko, navíc jsem v Chomutově už asi sedmou sezónu a je to už můj druhý domov,“ říká Ceralová. Jak už bylo několikrát zmíněno, tak v Městské sportovní hale vznikne reprezentační osa ženského národního týmu do 20 let. „Vnímám to jako mojí výhodu, s holkama se potkáváme několik sezón a víme, co od sebe můžeme čekat,“ komentuje Ceralová příchod tří reprezentantek. „Jsme rádi, že Lucka u nás zůstává, je to talentovaná basketbalistka, u které věříme, že brzy naplno ukáže svůj potenciál,“ řekl manažer ženského týmu Jakub Kadlec k podpisu Ceralové.

Chomutovský fanoušek tak po definitivním stvrzení podpisu Ceralové, najde při pohledu na soupisku devět jmen. Konkrétně se jedná o nově příchozí Elišku Brejchovou, Moniku Fučíkovou a Jesiku Hibalovou. Ze stávajících jmen tam pak najde Kateřinu Bartoňovou. Valentýnu Kadlecovou, Michaelu Krejzovou, Zuzanu Kučerovou a Johanu Staňkovou.

Libor Kult