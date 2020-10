Drobná křídelnice tam bojovala, i když Most výhru neuhrál. Teď je tady další výzva. O moc těžší. Evropská liga poznamenaná světovou pandemií koronaviru a nerovnými podmínkami v této evropské házenkářské soutěži – Maďarky z Vácu svou nejvyšší soutěž hrají, Češky z Mostu už měsíc herně stagnují.

Nemáte z té skutečnosti strach, že soupeř je rozehraný a vám herní praxe chybí?

Určitě je to pro nás nějaká nevýhoda, ale my věříme, že nám vláda udělí výjimku a budeme se na ně moct připravit pořádně v hale.

Co vůbec říkáte na to, že soupeřem bude maďarský Vác? Jste spokojená s losem?

Podle mého je to pro nás jedna z lepších variant losu a určitě uděláme všechno pro to, abychom Maďarky porazily a postoupily dál, ale každopádně nás nečeká nic lehkého.

Jak moc je v současné době pro vás složité se připravovat, když pandemie koronaviru a omezení i ve sportu rostou?

Pro nás všechny je to s blížícím se Evropským pohárem nepříjemná situace, navíc, když tato soutěž je pro tým jedním z hlavních cílů sezony a nám se ty podmínky vlastně mění ze dne na den. Zlepšujeme fyzičku, ale potřebujeme být hlavně na hřišti a to nám teď situace bohužel nedovoluje.

Zdroj: Dominik Síbr

Jaké vy osobně jste si dala do nejisté sezony cíle? Figurujete v reprezentaci, rozehrála jste se do skvělé formy…

Tak mé osobní cíle jsou v podstatě stejné jako každý rok. Chci na hřišti předvádět to nejlepší, co ve mně je. Moc bych si přála, aby se nám s Mostem zadařilo v Evropské lize. A mým posledním přáním nebo cílem je dostat se na mistrovství Evropy žen s reprezentací (úsměv).

„Že jsem prcek? To se neomlouvejte, jsem zvyklá.“

Zdroj: DHK Baník Most



Několikrát jsem si ve svých článcích do Adély Stříškové slušně a lehce rýpl kvůli její výšce. Pravda, měří nějakých 156 centimetrů a kdo nenosí do hlediště brýle, tak ji možná přehlédne. Jenže Stříšková se sezonu za sezonou stává nepřehlédnutelnou. Omluvil jsem se a dostalo se mi smajlíkové odpovědi: „To neřešte, jsem zvyklá.“ Výška je možná její poznávací znamení (a zase rejpu), ale až výkony na palubovce na sebe upozornila i reprezentačního trenéra Jana Bašného, který ji zve na srazy národního týmu. Stříšková má obrovský potenciál vypracovat se do jednoho z nejlepších levých křídel v zemi. Má skvěle nakročeno…