„Všichni možnost obnovení soutěže přivítali a jsou připraveni splnit všechny podmínky, které budou pro sehrání mistrovských utkání vyžadovány,“ uvedl po jednání prezident ČSH Jaroslav Chvalný.

Obě soutěže by se mohly rozjet o víkendu 14. a 15. listopadu (v extralize v přerušeném programu desátým kolem). Má to ale háček. Vše závisí na termínu udělení výjimky a hlavně na podmínkách četnosti testování.

„Mezi kluby panuje naprostá shoda, všichni chceme začít o víkendu 14. a 15. listopadu, jsou tam ale otazníky,“ řekl Deníku ředitel Lovosic Vojtěch Srba, který je zároveň členem exekutivy Českého svazu házené. „Házená musí žádat o výjimku, kterou uděluje hygiena a je podmíněna přísnými hygienickými opatřeními a povinným testováním.“

Testovat by se mělo povinně každých 72 hodin. Kluby proto zvažují, že by během této doby odehrály víc zápasů. Další variantou, jak ušetřit, je testování jen jednou týdně před každým zápasem. „Levněji by vyšly i antigenní testy, to bylo optimální,“ doplnil Srba. „Je to stále v řešení. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Do konce týdne by se to mělo rozhodnout.“

U ženské extraligy půjde jen o dočasné řešení, protože po víkendu 21. a 22. listopadu začíná házenkářkám reprezentační blok spojený s mistrovstvím Evropy.