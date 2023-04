ROZHOVOR/ Už nechtěla být sama v zahraničí, daleko od přítele, od rodiny. Česká reprezentační házenkářka Jana Šustková toho měla za pět let mimo domov dost. Hlavně kvůli nejbližším se po jedné sezoně v maďarském Dunaújvárosi a polském Lubinu vrací zpátky do Česka.

Reprezentační spojka Jana Šustková bude od příští sezony nosit dres Zlína. | Foto: HC PSG Zlín

Mistrovský Most, kde dříve působila, ale stejně jako další kluby odmítla. Hrát bude překvapivě za Zlín, který má z rodné Velké nad Veličkou ze všech interligových týmů nejblíž. „Moc možností kam jít nebylo,“ tvrdí v rozhovoru pro Deník pětadvacetiletá spojka.

Proč už nebudete pokračovat v Polsku? V Lubinu jste nebyla spokojená, šťastná?

Již na konci ledna jsem dala klubu vědět, že nebudu zůstávat na další sezonu. Měla jsem smlouvu na jeden plus jeden rok, takže jsem se musela rozhodnout, zda chci zůstat nebo ne. Těch faktorů je více, proč nechci zůstávat, asi jsem i od tohoto angažmá čekala více. Nicméně není to jen o tom, že bych tam nebyla spokojená, oproti Maďarsku to je sto a jedno, ale jak už jsem říkala, těch faktorů je více.

Mohla jste zůstat v zahraničí, nebo už jste vyloženě chtěla zpátky domů do Česka?

Ano, mohla jsem zůstat v zahraničí. S agentkou jsem to řešila do poslední chvíle, ale už jsem se chtěla vrátit přímo domů. Už když jsem odcházela z Mostu jsem říkala, že si chci hlavně zkusit zahraniční angažmá na dva až tři roky.

Jiné české kluby ve hře nebyly? Do Mostu jste se nechtěla vrátit?

I další české kluby byly ve hře, ale já jsem je odmítla. Z Mostu se mi také ozvali, ale mně vyšlo nastejno, zda mám jezdit čtyři hodiny do Mostu nebo do Maďarska či Polska. Nechtěla jsem prostě už nikam takhle cestovat a být daleko od domu.

Proč jste si vybrala Zlín, který nemá takové ambice, výsledky? Je to kvůli blízkosti od domova?

Pro mě byl Zlín jasná volna, protože když se chci vrátit přímo domů, nemám kam jinam jít. Bohužel Veselí nehraje MOL ligu a potom je ještě Olomouc nebo Ostrava, ale to je na denní dojíždění daleko, a takové podmínky, abych to absolvovala, by nikdo nesplnil. Faktorů je opravdu více. Dala jsem si přihlášku na navazující magisterské studium do Olomouce, také se potřebuji dát nyní zdravotně dohromady a přítel je taky jeden z faktorů, ale ten by snad počkal kdybych se rozhodla pokračovat. (úsměv) Kdybych se měla rozpovídat, tak to je opravdu na dlouho, ale shrnu to i tak, že jsem celý den čekala na trénink a to mě začalo nudit. Hledala jsem si aktivity, jak zaplnit ten den, ale nebylo to ono. Bohužel každý člověk je jiný, někomu to zase vyhovuje nic nedělat a jen jít na trénink, ale mně ne.

Kdo vás do Zlína zlákal, s kým jste byla v kontaktu?

V kontaktu jsem občas byla s Markem Kolářem, který mi někdy napsal, jestli neplánuji návrat do Česka, ale to bylo i v době, když jsem byla v Mostě. Ale jak jsem zmiňovala, Zlín byl pro mě jasnou volbou, protože jsem se chtěla vrátit domů. Netroufnu si úplně říct, jak to bude vypadat, ale doufám, že to zvedneme a mohli bychom bojovat o play-off.

Znáte trenéra Mičolu, hráčky?

Trenéra neznám, ale hráčky znám snad všechny. Holky jsou tam hodně mladé, ale najdou se tam i ty, se kterýma jsem jezdila na dorosteneckou a juniorskou reprezentaci.

Vyjdete s penězi z házené, nebo si budete hledat i nějakou práci?

Přihlášku jsem si dala na dálkové studium, takže uvidím, jak to budu stíhat, ale určitě minimálně na půl úvazku si chci něco najít. To by bylo totiž ve výsledku stejné, jak když jsem byla v zahraničí a neměla bych co dělat.

A co reprezentace? Baráž se Švýcarskem jste kvůli zranění vynechala. Láká vás mistrovství světa?

V nominaci jsem byla, jenže jsem přijela na sraz a už jsem měla problémy s krční páteří. V Polsku jsem sice stále trénovala a hrála, ale už jsem to nevydržela a podstoupila magnetickou rezonanci. Byl tam nález a bohužel mě to bolelo, tak jsem během srazu odjela domů. Určitě bych na mistrovství světa jela ráda, ale nyní se opravdu soustředím na to, abych byla zdravotně v plné síle.