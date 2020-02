Přišla mu do života nenápadně. Šikovný sportovec musel okamžitě změnit život. Chlouba je optimista, tvrďák, na podzim odstranil z cesty se spoluhráči jedenáct soupeřů. Pak ho překvapil ten dvanáctý.

„Měl jsem zhoubný nádor na varleti. Po vyšetření CT se bohužel prokázaly i metastázy do lymfatických uzlin. Že není něco v pořádku mi napověděla až bolest. Nejprve nepatrná bolest zad, poté místo postižené nádorem. Člověk nejde s každým píchnutím hned k doktorovi, ale určitě všem doporučím, aby takovou věc nikdo neodkládal,“ říká Pavel Chlouba.

Jakmile se mladý otec čtrnáctiměsíčního synka dostal do lékařského kolotoče, tak to šlo ráz na ráz.

Takhle Pavel Chlouba (s číslem 5) slavil podzimní výhru s Mostem v Ústí nad Labem.

„U mě odborník zjistil diagnózu prakticky okamžitě a potom to už šlo vše strašně rychle. Druhý den operace a následně další plány léčby. Ze dne na den jsem měl život trochu naruby. Léčba chemoterapií je občas náročná a hlavně zdlouhavá. Já jsem ovšem obklopen naprosto super lidmi a v první řadě rodinou, která mě drží nad vodou,“ dodává Chlouba, bojovník a obrovský optimista. O rakovině mluví jako o „delší angíně“, těší se na míč a nové háro, koupil si na házenou nové boty a hodlá je pořádně prošoupat.

„Jsem optimista, nic jiného než úspěch léčby na sto procent si vůbec nepřipouštím. A náš postup do první ligy? Rád bych tam náš tým viděl, dorostla nám generace mladých házenkářů, kteří sbírají zkušenosti zápas od zápasu. Most má určitě na to být v první lize přinejmenším vyrovnaným soupeřem pro většinu týmů,“ vidí Chlouba.