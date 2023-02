„Tou nejlepší z nejlepších ve své kategorii Dospělí se stala Pavlína Černá za karibské tance. V kategorii Mládež pak přivezla hned dvě ocenění Anna Ptáčková – stříbro za karibské tance a bronz za tance latinskoamerické,“ řekla šéfka tanečního studia Kamila Hlaváčiková.

O týden později přišla soutěž Chvaletické Éčko 2023, jejíž úspěch se bude jen těžko překonávat. Do Mostu tanečníci totiž přivezli rovnou 73 medailí ze zmíněných 92. Nejúspěšnější v kategorii Miniděti byla Sára Skopcová, která si vytančila dvakrát stříbro a jeden bronz. V kategorii Děti 1 zazářila Sofie Vítová, která si domů přivezla hned tři zlaté medaile. V ostatních kategoriích už to tak jasné nebylo. Nejvíce medailí si pod kategorií Děti 2 však vybojovala Daniela Dlask. A to konkrétně dvě zlaté medaile, jednu stříbrnou medaili a dvě bronzové. V juniorské kategorii, konkrétně Junioři 2, jednoznačně zaválela Eliška Uxová, která si z osmi tanců vezla osm zlatých medailí. Anna Ptáčková, kategorie Mládež, také nezahálela a vytančila si jednu zlatou, čtyři stříbrné a tři bronzové medaile.

„Naše sólistky i sólisti odvádí skvělou práci. Kdybych měla zmínit všechny, bylo by to opravdu na dlouho. Za všemi medailemi je několik hodin tvrdé práce na tanečním parketu a já jsem na všechny, nejen na ty, kteří vyhrávají, moc pyšná. Protože i ti, kteří teď cinkají medailemi, měli období, kdy se všechno museli naučit,“ vysvětluje Hlaváčiková a přidává:

„A tanec to neznamená být dokonalý, ale nezapomenutelný. Spoléhat se na svůj talent, krásu nebo sílu nestačí. Uspějete pouze tehdy, pokud opravdu chcete a něco pro to uděláte. Vítězství bez předchozí prohry nemá žádný význam. Tanec, to neznamená vyhrávat. Znamená to disciplínu, kázeň, zdravé sebevědomí, schopnost sebeprezentace a především radost z pohybu. Přesně tuto filozofii u nás zastáváme,“ nastiňuje ředitelka a šéftrenérka tanečního studia Kamila Hlaváčiková s tím, že k jejímu studiu se mohou přidat i další zájemci o tanec.

Vrcholové sportovní centrum mládeže SUT TSKH Most totiž pořádá po celý únor každý všední den od 15:00 do 18:30 hodin konkurzy do profi skupin a nábory do hobby a poloprofi skupin. V případě zájmu se můžete informovat na jejich sociálních sítích nebo webových stránkách https://tanecnistudio-kh.cz/.