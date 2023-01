A hned ve čtrnácti letech slaví velký úspěch, na ODM vybojoval bronz v paralelním obřím slalomu. „Mohl jsem být lepší, ale samozřejmě jsem rád, že jsem aspoň třetí. Byl to moc hezký závod, panovala při něm hezká atmosféra. Soupeři závodili férově, byli jsme na sebe hodní,” hodnotil povedený den Filip Mareš. „Kdyby by tam nebyla chyba v semifinále, kdy jsem se přetočil, tak by to možná bylo i lepší.“

Ústecký reprezentant dokonce ovládl celou kvalifikaci a jistě procházel i následnou vyřazovací části. V semifinále ale chyboval, kvůli čemuž se jeho soupeř dostal před něj a poslal ho do souboje o třetí místo. Tam už si to ale Filip pohlídal a mohl začít oslavovat zisk cenného kovu, což je první takový úspěch Ústeckého kraje na ODM.

Podmínky závodu si snowboardista pochvaloval, i když by si ale raději podíval na jiný svah v okolí. „Svah byl moc hezký, i když bych byl radši na Svatém Petru, kde se jezdí Světový pohár. Ten se mi líbí víc. Už jsem tam i trénoval.“

Filip Mareš má doma v Klínovci skvělé tréninkové podmínky, o jeho rozvoj se starají především rodiče, zejména maminka má zkušeností na rozdávání. Paradoxně ale není jeho největším vzorem, i když také chce jednou dosáhnout toho, co ona.

„Bylo by moc hezké, kdybych se dostal na olympiádu, což je samozřejmě sen každého sportovce. Hlavně bych to ale chtěl dělat co nejdéle, třeba jako Roland Fischnaller, který i ve vysokém věku stále objíždí závody Světového poháru,“ popsal své vize do budoucna.

Filip Mareš se ještě ve čtvrtek představí v rámci snowboardcrossu, ale sám říká, že to není jeho nejsilnější disciplína. Medaili už získal, takže si zbytek Olympiády dětí a mládeže bude chtít hlavně užít.

Autor: Lukáš Mihal