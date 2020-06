„Zástupci společnosti JAWA Moto v čele s obchodním manažerem Jiřím Kraftem budou také připraveni zodpovědět veškeré dotazy a seznámí přítomné i s nejbližšími plány značky. Sraz pak vyvrcholí spanilou jízdou motorkářů po velkém závodním okruhu. Budou mít k dispozici hodinovou polední pauzu, takže si dráhu pořádně užijí,“ upřesnil obchodní manažer společnosti Autodrom Most Robert Filip.

Příjemným zpestřením srazu může být i sledování soubojů motocyklových talentů na maloobjemových speciálech při republikovém šampionátu MMČR Miniracing. Pojede se ve stejný den na malém okruhu mosteckého autodromu, který je také součástí polygonu. „Účastníci srazu tak získají zajímavý bonus. Šampionát se vrací do Mostu už počtvrté, letošní novinkou je zařazení kategorií Ohvale 110 a Ohvale 160, o které je v současné době veliký zájem,“ doplnil Filip.

Motocykly značky JAWA mají více než devadesátiletou tradici. Firmu na jejich výrobu založil v roce 1929 v Praze ing. František Janeček. Před druhou světovou válkou dostal vývoj stále populárnějších dopravních prostředků na nejvyšší světovou úroveň, a to řadou nových patentů a vynálezů.

V roce 1945 JAWA přešla na základě znárodňovacích dekretů do majetku státu. O rok později vyjel z výrobní linky nejmodernější motocykl své doby konstruovaný tajně za druhé světové války. Byl to první lidový motocykl s oběma odpruženými koly vyráběný ve větších sériích, takzvaný Pérák. Neméně převratný byl model vyráběný v padesátých letech, nazývaný Kývačka. Firma jej vyvážela do více než 120 zemí světa.

Současná společnost JAWA Moto byla založena v roce 1997 jako nástupnická firma, která používá chráněnou značku JAWA. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výzkum, vývoj a výroba motocyklů, jejich náhradních dílů a příslušenství. Základními prvky výroby jsou lisování, svařování, obrábění, lakování a montáž. Společnost se dále zabývá výrobou nářadí a nástrojů.

Jan Foukal