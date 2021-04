Pro úspěšného mosteckého strongmana Petra Pastýříka je jeho přítelkyně Renáta Severinová talisman. Živoucí talisman. S její oporou úspěšně sbírá medaile v silových sportech v České republice i zahraničí. Jaký je život partnerky sportovce, který každý den tráví v posilovně? „Já se ve volném čase také věnuji sportu,“ říká Renáta Severinová. Doma jí to tak s přítelem ladí.

Pro vašeho přítele jste obrovskou oporou, moc si vaší přítomnosti na závodech váží. Jak vy tohle berete? Jaký je váš pohled na silový sport, který Petr provozuje?

S přítelem jsme si oporou naprosto ve všem, proto svou přítomnost na závodech považuji za automatickou a pokud to čas a práce dovolí, jsem vždy u toho. Jsou to už takové naše společné rituály které máme. Vím, že ho moje přítomnost uklidní, ale zároveň mu nechávám prostor pro naprostou koncentraci, kterou na závodech potřebuje. Jsem spíš jeho mentální oporou na místě, ale občas je zapotřebí i nemalá fyzická síla.

Nemalá fyzická síla? Jak to myslíte?

Například minulý rok na Slovensku jsem měla za úkol doslova nasoukat přítele do dresu, ve kterém soutěžil. Kdo někdy zkusil, ví o čem mluvím (smích). A jinak tomu nebylo ani na posledním našem úspěšném závodě v Polsku. Většina závodníků na místě měla celý tým a my tam přijeli jen sami, takže nakládání kotoučů a jištění v rozcvičovně mě neminulo. Jakékoliv závody jsou vždy velká událost a já se pokaždé těším z úspěchů, které Péťa má. Vidím za tím ty hromady propocených triček a budíčků na pátou hodinu ranní. Ovšem co se týká silových sportů, jsem zde malinko klidnější, než u sportů bojových, ačkoli zranění mohou být fatální v obou směrech.

Strongman Petr Pastýřík a jeho přítelkyně a talisman v jedné osobě Renáta Severinová.Zdroj: archiv P. Pastýříka

Čemu se věnujete vy ve volném čase? Jaké aktivity máte ráda a čím se živíte?

Ve volném čase se věnuji také sportu, ovšem jen na amatérské úrovni. Ráda běhám, chodím do posilovny a cvičím si primárně pro radost. Jelikož přítel tráví v posilovně prakticky každý den, je to ideální způsob, jak spojit příjemné s užitečným. Zacvičím si, což je užitečné a strávíme čas spolu, což je samozřejmě příjemné (úsměv). Živím se jako policistka sloužící v pražské jednotce, kde i kdysi dávno sloužil přítel, než se dostal na speciální jednotku. Práce je to rozmanitá a hodiny strávené v posilovně zde mohu zúročit. Mezi další aktivity ještě před pár lety patřil tanec, kdy jsem závodně tancovala ve skupine Out Of Bounds, se kterou máme za sebou mnoho úspěchů. Na prvních závodech jsem byla v roce 1998 a svou kariéru jsem ukončila na taneční soutěži World of Dance v Římě v roce 2017. Za každým sportovním úspěchem je mnoho práce a píle a já cítila, že je na čase toto pomyslné žezlo přenechat mladším, kteří mají čas se tomu věnovat naplno.

Jakou oporou jste pro Petra doma, když se mu třeba nedaří, nebo když musí kousat nějaké nepříjemné zranění? Je to s ním k vydržení?

Jelikož je přítel velice úspěšný, moc se s neúspěchy nepotýkáme. Samozřejmě, že i v těchto situacích jsem s ním. Snažíme se o všem mluvit, přijít na to, proč tomu tak bylo a v neposlední řadě ho uklidnit. Je to perfekcionista, co nic nepodcení, a tak případný svůj neúspěch bere jako selhání. V tomto případě se mu snažím vysvětlit, že i ti nejlepší mají za sebou řadu neúspěchů a jen uvědomění si případné chyby ho naopak může posunout dál. Se zraněním je to už horší. Díky Bohu se nám větší zranění vyhýbají, ale tu a tam se něco drobného objeví. Samozřejmě do poslední chvíle neřekne nic a k doktorovi ho nikdy nikdo nedostane. Jen díky tomu, že ho tak perfektně znám, většinou dokážu odhalit o co jde.

Jak vy osobně zvládáte současnou nepříjemnou dobu, která je ovlivněná covidem-19?

Momentální situaci spojenou s covidem-19 se snažím prožívat co nejméně a zachovat si tak duševní zdraví. Samozřejmě, že stejně jak všichni odpočítávám dny, kdy se chod společnosti vrátí do normálu. Mám to štěstí, že mohu svou práci vykonávat dál, i když s jistými restrikcemi. Lidem chybí sociální kontakt a stav pro mnohé je už neúnosný. Denně se v práci potýkám s lidmi, jejichž psychika ze současné situace je natolik podlomena, že potřebují nutně vyhledat lékařskou péči. Trvá to příliš dlouho, ale je třeba se radovat z maličkostí, jako je třeba příchod jara a slunného počasí.