První ostrý den 31. ročníku Czech Truck Prix si diváci užili show, na kterou se už všichni dlouho těšili. Vedle divokých NASCARů, Formule Vau a kuriózních EuroLegend to bylo především vítězství domácího Adama Lacka v druhém závodě. V neděli se pokusí svůj triumf ještě zopakovat.

Sobotní závodní den na mosteckém autodromu. | Foto: Dominik Síbr

Jezdec týmu Buggyra Racing Adam Lacko usedl za volant trucku s číslem 55 po necelém roce a z původně zamýšlené propagační jízdy pro fanoušky se stal senzační triumf, který zvedal diváky ze sedaček od prvního do posledního kola.

Přestože stáj Buggyra před začátkem sezony oznámila, že evropský šampionát okruhových tahačů opouští, mostecké Czech Truck Prix si ujít nenechala a nasadila oblíbeného Lacka. Ten byl loni v Mostě dvakrát druhý. Letos v jediném závodě a s vozem, který už nepatří mezi špičku, protože se Buggyra soustředí na jiné kategorie, dokázal Lacko uspět nad očekávání. V prvním sobotním závodě udržel osmé místo, které vybojoval v kvalifikaci. V druhém závodě díky obrácenému pořadí startoval z prvního místa a všichni doufali, že by se mohl udržet do třetího místa. Závod musel být, ale krátce po startu kvůli nehodě britského závodníka ještě na konci startovní rovinky přerušen. Opakovaný start zvládl Adam Lacko opět skvěle na špici se udržel až do konce, kdy za mohutného povzbuzování fanoušků protnul cílovou pásku před druhou Steffi Halm a třetím Jamie Andersonem.

Neodmyslitelnou součástí Czech Truck Prix je už několik let evropská varianta NASCAR, kde má Česká republika zastoupení v podobě Martina Doubka ze stáje Orion Racing. Rodák z Litomyšle má v Mostě již skoro tradičně smůlu a ani letos se mu zatím nevyhnuly technické problémy. Nejdříve to už v kvalifikaci byly tlaky v pneumatikách, poté dokonce problémy se zaseklou převodovkou. Výchozí pozice do obou sobotních závodů tedy nebyly ideální. V závodě třídy PRO se, ale dokázal probojovat na pátou pozici. V třídě 2, v které byl v roce 2021 šampionem, nakonec skončil po ostrém souboji s Melvinem de Grootem na pátém místě.

V neděli fanoušky čeká minimálně stejně našlapaný program a dramatické souboje, v kterých není nouze o dramatické souboje. Program závěrečného dne závodního víkendu zpestří navíc vystoupení mistra světa ve freestyle motokrosu Libora Podmola, který fanouškům předvede své umění na diváckém svahu ve 14 a 16 hodin.