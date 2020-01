Na cestě za postupem číhá i turecké Kastamonu, které má na Most „pifku“ po těsném vyřazení z kvalifikace o Ligu mistrů a dá se tak očekávat sportovní pomsta. Neznámou bude pro Severočešky maďarský Schaeffler, ale ten sám o sobě jako účastník nejvyšší maďarské ligy nebude za nazdárka, což dokázal při postupu do skupinové fáze poháru EHF, kde všechny čtyři zápasy vyhrál. Ze skupiny postupují dva nejlepší týmy!

„Žádný zápas nebude jednoduchý, skupina je opravdu těžká. Na druhou stranu, když se budeme držet naší hry, tak můžeme být úspěšné,“ přemýšlí brankářka Eva Bezpalcová. Jak to vidí hráčky z pole? Podobně mluví kanonýrka Jana Šustková a křídelnice Tereza Eksteinová.

„Máme výhodu, že dva týmy velmi dobře známe. S Thüringerem hrajeme každý rok přípravné zápasy a s Turkyněmi jsme zase bojovaly v kvalifikaci o postup do Ligy mistryň. Myslím si, že právě díky tomu máme šanci postoupit do dalších bojů. Důležitá budou především naše domácí utkání,“ říká před startem EHF Cupu Tereza Eksteinová. Domácí zápasy bere za alfu a omegu úspěchu i Jana Šustková.

„Ty budou klíčové, protože jinak soupeři jsou opravdu těžcí. S Thüringerem hrajeme v přípravě a ještě jsme je neporazily, na druhou stranu si myslím, že by se s nimi dal uhrát lepší výsledek. S Turkyněmi jsme vyhrály těsně a u nich to rozhodně bude těžké. Jak jsem řekla, domácí zápasy budou pro nás důležité a doufám, že nějaké body urveme. Jde o to dát do toho všechno a mít i trochu štěstí,“ přeje si snajperka z Moravy ve službách Mostu.

Mostečanky rozehrají pohár EHF v neděli v domácí hale, kde od 19.00 hodin vyzvou německý Thüringer.