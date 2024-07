Už v této chvíli figuruje na startovní listině přes 100 závodníků, kteří budou usilovat o mistrovské tituly a také o body do Českého poháru v terénním triatlonu. „A to největší vlnu zájmu teprve čekáme,“ říká spokojeně ředitel závodu Tomáš Langhammer, pro jehož tým je to jubilejní padesátý závod, který od roku 2002 organizuje.

Plavecká část se uskuteční v rekreačním areálu Matylda (400 m). Cyklistická trať zavede triatlonisty do lesů na vrchu Ressl, kde se tradičně jezdí závody na horských kolech (15 km). Pojedou také okolo Autodromu Most, na kterém se minulý víkend jel závod MS SuperBiků. Běžecká část se uskuteční v okolí vrchu Hněvín a Širokého vrchu (6,5 km). „Naše trať slučuje tři mostecké dominanty. Při běhu trasa vede okolo hradeb novogotického hradu Hněvín, kde zemřel známý britský alchymista Edward Kelley,“ dodává Langhammer.

Krušnoman Cross Triathlon Most, který se uskuteční tuto neděli.

Letošní ročník bude mít ale speciální lákadlo. Hned u vedlejšího jezera Most se totiž bude v době závodu konat Olympijský festival, který bude fungovat jako divácký most do Paříže. Návštěvníci si zde navíc budou moci vyzkoušet padesát sportů včetně triatlonu. „Z běžecké trati budou mít triatlonisté celý Olympijský festival jako na dlani,“ dodává ředitel závodu, jehož spolupořadatelem je Statutární město Most.

Už dopoledne budou závodit děti. Mistrovství republiky odstartuje v pravé poledne. Dva účastníci se mohou těšit, že si z Mostu odvezou horská kola, která budou součástí tomboly.

(včel, vev)