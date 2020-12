Ale pozor! Tak jak se jiné ženy líčí do krásy, tak Alena Vrátná ladila kolo a tretry. Fotograf toužil po rozevláté fotce a mlze, ale realita byla jiná. „Nejdříve jsme to zkoušeli bez helmy, tak jak fotograf chtěl s rozevlátými vlasy,“ směje se Alena Vrátná. Samotné focení bylo možná těžší než závod.

„Řekli mi rozjeď se na kole na deseti metrech špinavé teplárenské betonové podlahy. No a to vše na galuskách ve tmě do oslňující záře reflektorů při umělé mlze,“ dodala sportovkyně. Výsledek ale není vůbec špatný. „Bylo strašně fajn být v takové společnosti. Děkuji za příležitost být mezi vybranými,“ děkuje triatlonistka litvínovského klubu Krušnoman.